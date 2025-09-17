Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Piragüismo

O Grove recibe a los mundialistas de Györ

Tania Álvarez consiguió la medalla de oro en el K-2 mientras Campos, Silva y Domínguez hicieron buen papel

Recepción de la corporación de O Grove a los mundialistas de Györ.

Recepción de la corporación de O Grove a los mundialistas de Györ. / FDV

R. A.

O Grove

El Concello de O Grove celebró ayer una recepción a los cuatro deportistas del Breogán que participaron en el Campeonato del Mundo de Maratón, disputado en la ciudad húngara de Györ este septiembre. Los homenajeados fueron Tania Álvarez, oro en el K-2; Tono Campos, cuarto en el C-1 sénior; Yaser Antonio Silva, cuarto en el C-2 y noveno en el C-1 juveniles; y Noel Domínguez, octavo en el C-1 sénior en distancia corta. Todos ellos se llevaron un trofeo y agradecieron el calor recibido en esta recepción, entregando una camiseta del mundial a la corporación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents