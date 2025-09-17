O Grove recibe a los mundialistas de Györ

El Concello de O Grove celebró ayer una recepción a los cuatro deportistas del Breogán que participaron en el Campeonato del Mundo de Maratón, disputado en la ciudad húngara de Györ este septiembre. Los homenajeados fueron Tania Álvarez, oro en el K-2; Tono Campos, cuarto en el C-1 sénior; Yaser Antonio Silva, cuarto en el C-2 y noveno en el C-1 juveniles; y Noel Domínguez, octavo en el C-1 sénior en distancia corta. Todos ellos se llevaron un trofeo y agradecieron el calor recibido en esta recepción, entregando una camiseta del mundial a la corporación.