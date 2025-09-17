El EncestaRías calienta motores

El pabellón de los deportes de Pontevedra tiene este fin de semana una cita histórica gracias al Torneo EncestaRías. Nacido en Vilagarcía, su décima edición reunirá sobre la pista a Baskonia, Real Madrid, Breogán y Valencia Básket, cuatro conjuntos ACB de primer nivel (tres de ellos jugarán Euroliga), especialmente los madridistas, que garantizarán una presencia masiva de aficionados en las gradas. El torneo arrancará el próximo viernes a las 18:45, con la disputa del Baskonia-Valencia Básket, mientras a las 21:15 horas será el momento del Río Breogán-Real Madrid. El sábado 20 será la jornada de la gran final, que comenzará a las 20.30 horas.

La expectación por el torneo se ha extendido por toda la provincia gracias a la posibilidad de ver a cuatro equipos ACB. El torneo se presentará hoy en Pontevedra y, en el acto, se dará a conocer el padrino de esta décima edición y se desvelará una sorpresa especial con la que la organización quiere celebrar esta década de constante crecimiento.

La venta de entradas y abonos avanza a gran ritmo, aunque todavía quedan disponibles en formato físico y online. Se pueden adquirir en ataquilla.com y en los puntos de venta físicos: tiendas Goleada y Socel (Pontevedra) y Mobu Deportes (Vilagarcía).

Con un cartel sin precedentes, el X Torneo EncestaRías reafirma su condición de referencia en el baloncesto de verano y confirma a Pontevedra como una ciudad capaz de acoger eventos deportivos de nivel internacional.

Real Madrid, Baskonia, Valencia Basket y Río Breogán protagonizarán el torneo más ambicioso jamás celebrado en la provincia de Pontevedra. Tres equipos de Euroliga y el máximo representante gallego se medirán en el Pabellón Municipal de Pontevedra, en un fin de semana que quedará grabado en la memoria de los aficionados. Para Diego Doval, presidente de la Asociación EncestaRías, «esta décima edición es un auténtico hito nunca antes la provincia había reunido este nivel».