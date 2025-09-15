Once medallas con acento arousano para la victoria de Galicia en el CESA

La armada arousana volvió a brillar en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, donde fueron clave para la victoria de Galicia por segundo año consecutivo. Cuatro arousanos destacaron entre los más laureados ste fin de semana en la prueba que se disputaba en el Canal Olímpico de Casteldefells (Cataluña): Pablo Castiñeiras y Tomás Pérez (As Torres Romaría Vikinga de Catoira), Pablo Contiñas (ribadumiense del Cofradía de Pescadores de Portonovo) y Cora Cortegoso (Náutico de Pontecesures).

Las primeras medallas cayeron en la canoa de la categoría infantil, con Pablo Castiñeiras sumando dos oros, en las pruebas de C-1 500 y C-2 500 infantil A masculino, y un bronce en el C-1 3.000 infantil. La pontecesureña Cora Cortegoso lograba dos bronces en el C-1 3.000 infantil femenino y formando parte d ela tripulación del C-4 500 femenino.

El también canoísta Tomás Pérez se enfundaba la presea de oro en el C-4 500 cadete y en el C-2 500 de la misma categoría, mientras que en el C-1 500 cadete A tenía que conformarse con la medalla de bronce.

En la modalidad de kayak, el ribadumiense Pablo Contiñas sumaba otros dos oros formando parte de la tripulación del K-4 500 cadete vy en el C-2 500 mixto cadete junto a su compañera de equipo Sara Burgos. En el K-1 500 cadete B masculino, Contiñas se colgaba del cuello la medalla de plata.