De la Fuente se estrena en Meaño

La Carreira Popular de Meaño se resolvió con el triunfo de David De la Fuente, del Club Deportivo Pinarium marinense, con un tiempo de 19:06 minutos, 58 segundos por encima del récord de Suso de la Fuente y que, en línea de meta, aventajó en 20 segundos al isleño Pablo Otero que no pudo revalidar así el título conseguido el pasado año en Meaño.

Natural de Salamanca, pero afincado en Marín, David de la Fuente llegaba avalado por haberse proclamado este año subcampeón de España de 5 kilómetros en ruta en Palma de Mallorca y campeón gallego de los 5.000. En su primer paso por meta (1,2 kilómetros), siguiendo las directrices de su técnico desde la valla, no se cebó con el atleta que le aventajaba unos 25 metros al grupo que le se-guía -con De la Fuente entre ellos- y, por detrás, un veterano Alejandro Fernández esforzándose en no perder comba. Fue a su entrada en Paradela cuando el salmantino impuso su ritmo para irse del grupo. «Sufrí en la cuesta de Pereiras -a 1.500 metros de meta, reconocía al llegar-, tenía una ventaja y casi me veo obligado a caminar de la dureza de la cuesta, pero pude aguantar… A partir de ahí sólo se trataba de regular y administrar esa ventaja». En segundo lugar, entraba el isleño Pablo Otero (19:26), y tercero se proclamaba Francisco Javier Ascancio (19:35).

Manuel De La Fuente tras cruzar la línea de llegada. / Iñaki Abella

Por su parte, en féminas el dominio y triunfo fue para la ourensana Sabela Castelo (Club Atletismo Ourense), afincada también en tierras pontevedresas y que, con tan sólo 16 años, fue la mujer más joven en convertirse en ganadora de esta carrera en sus 39 años de historia. Llegaba en buena forma, tras competir este año en el Campeonado de España Iberoamericano sub-18, y completó los 6,3 kilómetros con un tiempo de 22:41, y holgada ventaja sobre Uxía Pérez (23:01) y Marina Mullunesh (24:25).

La 39 edición de la Carreira Popular meañesa, que organizaba este año el Concello de Meaño -y ésta es la novedad- a través de una firma privada que era la guardesa Nokao. Se saldó con 360 deportistas registrados en meta. De ellos, 306 disputaron la parte competitiva, siendo el resto, chupetes y andantes. Unas cifras que marcan la tendencia a la baja de una prueba que en sus años más álgidos alcanzada un récord de participación de 894 atletas en 2015.

Las tres primeras clasificadas ayer, con la ganadora, Sabela Castelo, en el centro. / Iñaki Abella

En el circuito largo (6,3 kilómetros), en categoría infantil, triunfo para Martín Otero, seguido de Lucas Buceta y Álex Gómez; mientras que en féminas la victoria fue para Daniel Bayón, con Paula Álvarez y Nerea Abal completando el pódium. En cadetes, Hugo Dopazo, Diego José Huerta y Diego Daporta; y Sabela Castelo, Laura Porto y Lucía Hay. En sénior, por este orden, pódium para David de la Fuente, Pablo Otero y Víctor Puyuelo; y Uxía Pérez, Marina Mullunesh y Aroa Barbeito. En veteranos A, Francisco Javier Ascanio, Alejandro Fernández y Rubén Rodríguez; y Martina López, Sila Padín y Crstina Pérez. En veteranos B, Miguel Daporta, Pedro Bernández y David Parada; y Mercedes Paz, Eugenia Castro y Nesti Piñeiro; y en veteranos C, Santiago Falcón, Mario Balsa y Miguel Taboada; y Rosa Casais, Celina Rodríguez y Lu-pe Vilar. Los primeros meañeses fueron Roberto Trigo y Sila Padín.