El Arosa se queda sin el gran premio

El Arosa regresa de Barreiro con un punto que puede saber a poco después de un descuento loco en el que los arlequinados remontaron un marcador en contra y vieron como prácticamente en la última jugada, todo el esfuerzo realizado no encontraba el premio de los tres puntos. Los arlequinados fueron de menos a más en el partido, en una primera mitad bastante igualada, con dominio arosista en el tramo final y con una segunda en la que los de Gonza fueron claros dominadores del partido, especialmente, tras el gol en contra de Álex Coira. El equipo creó ocasiones de todos los colores, pero no consiguió acertar con la meta contraria hasta que se cumplieron los 90 minutos. Lo hizo dos veces, pero no le alcanzó para sumar los tres puntos a causa de un tanto de Íker Villanueva.

El choque comenzó con dominio posicional del conjunto local, pero sin llegadas claras a la meta rival. Había aproximaciones, pero sin remates a portería, hasta que a partir del minuto 30 fue el Arosa el que comenzó a dominar el juego. El Gran Peña recurría a balones en largo buscando a Cellerino, un juego directo que le creó problemas a la defensa del Arosa en varios momentos. La mejor ocasión de los arlequinados nació en la banda izquierda con Martín Diz, con un pase atrás que Iñaki remató muy cerca de la escuadra de la portería defendida por Andrés. En el lado contrario, Ginto estuvo cerca de marcar en un disparo que obligó a Chema a meter una buena mano para evitar el tanto.

Tras el paso por vestuarios, parecía que el Arosa salía mejor, pero en la primera ocasión del Gran Peña, Coira remachó a portería el rechace del poste a un gran disparo de Antón de Vicente. Era el 1-0, pero el Arosa supo encajar el golpe y se lanzó a buscar la igualada

A medida que avanzaba el choque, el conjunto visitante fue encerrando en su campo al Gran Peña, que comenzó a sufrir. Luis Castro, Seijo y Rey tuvieron sus opciones para empatar el partido, pero el equipo local se iba sacudiendo como podía ese bombardeo sobre el área. Gonza agitó el banquillo buscando más pólvora en ataque, con la entrada de Seijo y Álex Rey. Los arlequinados mejoraron su balance defensivo, especialmente, sobre el incómodo Cellerino y eso les permitió lanzarse hacia delante, pero parecía que no iban a conseguir la igualada. Pero esta acabó llegando.

Corría el minuto 90, cuando Gabri Palmas conseguía el objetivo, al rematar de cabeza un saque de esquina. El Arosa se mostró inconformista con la igualada y lo demostraría ya con el descuento avanzado, con otro tanto.

Corría el minuto 93 cuando Rivera consiguió el segundo tanto con un fantástico lanzamiento por la escuadra ante el que poco pudo hacer Andrés. Parecía que ya no habría opciones y que se escaparían los tres puntos que el Gran Peña tenía en la mano sólo unos minutos antes, pero un par de minutos después, Iker remató un centro en el segundo palo dejando a los jugadores del Arosa con cara de incredulidad después de haber estado tan cerca de conseguir una remontada que podía haber sido épica.

Los arlequinados tendrán que recuperarse del golpe a lo largo de la semana, ya que el próximo domingo se medirán en A Lomba al siempre complicado filial del Lugo, el Polvorín.

«Es una pena, pero hay que dar valor a lo que hicimos»

Gonzalo Fernández, técnico del Arosa, lamentaba ayer que se le escapasen dos puntos en ese final loco en el que el equipo consiguió remontar pero veía como le empataban en los últimos instantes. Gonza reconoce que en la primera mitad «el encuentro estuvo más o menos igualado, corregimos algunas cosas en el descanso, pero nos encontramos con que nos hacen gol, un escenario en el que se podían bajar los brazos o cometer imprecisiones, pero el equipo supo ser atrevido y quisimos ir a por el partido». El técnico agitó el banquillo y ese efecto le dio resultado. «Comenzamos a generar ocasiones y existía la sensación de que podíamos ponernos por delante, asumiendo muchos riesgos». Insiste en que «es una pena que, en la siguiente jugada a ponernos por delante, nos empaten en una situación que no estuvo mal gestionada, lo que nos deja un sabor extraño».