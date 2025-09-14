Segundo duelo de Copa Galicia para el Cortegada

El Mariscos Antón Cortegada juega esta tarde (17.00 horas) el segundo encuentro de la Copa Galicia en el pabellón Sara Gómez de Fontecarmoa, en Vilagarcía. Las de Manu Santos se miden al complicado Arxil de Pontevedra, al que volverá a encontrar en la liga regular. Las vilagarcianas volverán a jugar sin las tres americanas (Christabel Ezumah, Maira Horford y Damaris Rodríguez) que todavía no han podido viajas a España por cuestiones burocráticas, aunque se espera que lleguen a lo largo de la próxima semana.

Las vilagarcianas ya disputaron un duelo de Copa Galicia contra el Maristas el pasado miércoles, partido en el que cayeron por 92-58. Las vilagarcianas aguantaron la primera mitad con su corta rotación, especialmente en el juego interior. En la segunda mitad, las locales subieron el nivel y pasaron por encima de las vilagarcianas.