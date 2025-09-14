La Diputación destina 150.000 euros a ocho clubs arousanos

La Diputación de Pontevedra ha destinado cerca de 150.000 euros a ocho clubs deportivos de Cambafdos, Catoira, Meaño, Sanxenxo y Vilagarcía que participan en competiciones oficiales de ámbito estatal. Los equipos que se van a beneficiar de estas ayudas son el Club Cambados Tenis de Mesa de Cambados; el Kenne Den de Catoira; la Asociación Deportiva y Cultural Asmubal de Meaño; los clubs de Sanxenxo PC Salvamento Sanxenxo, Viajes Interrías Fútbol Femenino y Vilalonga; y el Club Arosa Sociedad Cultural y la Agrupación Deportiva Cortegada de Vilagarcía. Estas entidades, que representan modalidades deportivas como tenis de mesa, mushing, balonmano, salvamento, fútbol y baloncesto, recibirán cuantías que oscilan entre los 1.777 y los 35.000 euros.

Estas ayudas se enmarcan dentro del programa que la Diputación ha puesto en marcha para apoyar tanto a los clubs que participan en competiciones oficiales de ámbito estatal como a aquellas entidades que organizan eventos y competiciones.