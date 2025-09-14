El Céltiga se da un festín en A Illa

Cinco goles, pero pudieron ser más. El regreso del Salvador Otero a la Tercera RFEF no pudo ser mejor, con un Céltiga que se dio un festín a costa de un Somozas que se vino abajo en el inicio de la segunda mitad, cuando encajó los tres primeros goles. Hasta ese momento, el encuentro había transitado sin grandes ocasiones, con una primera mitad en la que el Céltiga llevó el peso del encuentro, pero sin acertar en las ocasiones que tuvo, especialmente alguna de Julio Rey y Marcos Blanco. También el Somozas había dejado algún aviso, como dos acciones de Fanego en las que estuvo acertado Antón Pérez.

Tras la reanudación, nada hacía presagiar que ocurriría lo que acabó pasando ya que el juego continuaba por los mismos derroteros, hasta que llegó el minuto 51. Una jugada de ataque del Somozas, en la que varios jugadores reclamaron penalti por un choque entre Fanego y Giráldez, la acción continuó con el Céltiga lanzando una rápida transición. El balón le llegó a Sobrido por banda derecha que sirvió a Julio Rey para que abriese el marcador. Prácticamente sin tiempo para asimilar el marcador en contra, el Somozas se encontró con otro golpe dos minutos después en un disparo cruzado de Óscar Iglesias, tras pase de tacón de Julio Rey, que se alojaba en el fondo de las mallas. Habían pasado solo tres minutos y el Céltiga tenía encarrilado el encuentro. El tercero llegaría en el minuto 58, en un disparo desde la frontal de Marcos Blanco que volvía a superar a Iago Domínguez.

A pesar de los tres goles, el meta visitante fue el gran protagonista de su equipo, evitando varios tantos más y solventando algún mano a mano mientras el Somozas se descomponía. El cuarto tanto llegaría en el minuto 68 en una transición rápida en el que el balón le llega a Sobrido, que falla en el primer mano a mano, pero recoge el rebote para meter el tanto. La cuenta la cerraría Guille Blanco diez minutos después, al aprovechar Guille Blanco, que había entrado un instante antes, para superar a Iago Domínguez en el mano a mano.

Dan Prada centra ante la oposición de Javi Sanmartín en el partido disputado en el Salvador Otero. / Iñaki Abella