Burgáns regresa a Tercera 27 años después

Cambados y Arosa regresan hoy a la competición con el objetivo de sumar tres puntos para caminar hacia sus respectivos objetivos. Los que van a vivir un encuentro más emotivo serán los cambadeses, ya que el campo de Burgáns volverá a disfrutar de un encuentro en la Tercera RFEF con el Juventud de Cambados como local 27 años después. Lo hará en su duelo con el Estradense, un rival extremadamente complicado, ya que se encuentra entre los candidatos a pelear por el ascenso y los puestos de play off. Los cambadeses llegan al duelo después de igualar un encuentro en As Somozas, otro de los aspirantes, en un partido muy complicado después de jugar cerca de setenta minutos en inferioridad numérica. Ese hecho obligará a Rubén Cormes «Pénjamo» a modificar la alineación con la que saltará al campo en un día histórico para los cambadeses. La cita está prevista para las 17.00 horas

Por su parte, el Arosa viaja esta tarde a Barreiro para medirse al Gran Peña, otro histórico de la categoría. El equipo arlequinado no podrá contar con la presencia de Tafa Kanteh, lesionado de larga duración, ni de Mario, que todavía arrastra una lesión. El objetivo con el que parten los pupilos de Gonza es sumar otros tres puntos, después de los conseguidos ante el Silva, para mantenerse en la zona noble de la clasificación y postularse como uno de los candidatos al ascenso directo a Segunda RFEF.