La Popular de Meaño busca nuevos reyes

La XXXIX Carreira Popular Concello de Meaño se disputará este domingo, con un horario que deberán tener en cuenta los participantes y que llega implementado por la firma guardesa Noko, con-tratada al efecto este año por el concello para asumir la dirección de la carrera. Por criterio de la or-ganización, no pueden conocerse los inscritos que participarán en este año. Así a las 10.45 horas se celebrará, esta vez por separado, la carrera de las categorías inferiores, que son los niños, con circuitos de 1.070 m. para prebenjamines, y 1.600 m. para benjamines y alevines. Luego, una vez acabada ésta, a las 11 horas se disputará la prueba de las categorías superiores para el circuito de de 6,3 kilómetros, horario también para los andantes (3,5 kilómetros). Y al filo de las 12.00 horas se celebrará la prueba no competitiva de chupetes sobre la recta de meta.

En el capítulo de premios, el primer clasificado de la general, tanto masculino como femenino, percibirá los consabidos 300 euros más su peso en botellas Rías Baixas de la firma Paco&Lola. Los segundos, recibirán 200 euros y un fin de semana para dos personas en hotel Quinta de San Amaro. Y los terceros, 100 euros, más una cesta de productos gastronómicos que aporta la firma meañesa Supermercado Lage.

A nivel popular, cada participante recibirá en meta una bolsa con camiseta conmemorativa. Además, a los niños se les añadirán medallas acreditativas de participación. En el plano municipal, recibirá trofeo el primer clasificado, y el atleta más veterano, tanto en modalidad masculina como femenina.

La Popular de Meaño responde a una carrera que nació en 1985 de mano de un colectivo juvenil, que al poco cristalizó en Asociación Cultural y Deportiva GAM, y quien la organizó durante 25 años consecutivos. Fue en 2010 cuando, cumplidas las bodas de plata esta carrera, se cedió el testigo al concello. La colaboración con el GAM se mantuvo hasta 2020, cuando el gobierno local pasó a asumir en solitario la organización. Lo hizo con personal propio y voluntariado hasta este año en que, por primera vez, la organización se traslada a manos de una firma privada especializada en el sector.

En el cuadro de honor de la prueba, han inscrito su nombre hasta la fecha atletas como Alejandro Gómez, Carlos de la Torre, Carlos Adán, Lolo Penas, Pedro Nimo, Alejandro Fernández, Suso de la Fuente, Martínez Gendra, Jesús Portela, Víctor Riobó o el triatleta Antonio Serrat entre otros. Mientras que en féminas lo hicieron Ma-ría Abel, Fátima Paz, Mª Jesús Gestido, Yolanda Gutiérrez, Sandra Mosquera, o las internacionales extranjeras Alice Finot, Filomena Costa, Leonor Carneiro, Patricia Pereira, Ercilia Machado, entre otras. El pasado año, la victoria en Meaño fue para el isleño Pablo Otero y para Eva Piñel a lo que, de participar, les tocaría defender título.