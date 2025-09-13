Balonmano
Asmubal y Arousa, a jugarse entre ellos el pase a la final
Los dos equipos buscan una victoria que les permita llegar con opciones a la última jornada
T. H.
En Copa Federación, protagonismo en esta jornada para la Segunda Autonómica, en que el Crack Asmubal Meaño y el Balonmán Arousa, buscarán sendas victorias para jugar entre ellos el ser campeón de grupo y clasificar para la final en la última jornada.
Por lo de pronto, Balonmán Arousa viaja a Ames para medirse al Balonmán Alca, en partido que se disputa mañana a las 12.00 horas. Por su parte, Croquetería Crack Asmubal y Carlos I Silgar Sanxenxo aplazan su duelo de rivalidad en Coirón para el próximo miércoles, en partido fijado para las 20,20 horas y con entrada libre.
Mientras, en Primera Autonómica, última jornada de grupo de Copa, pero de puro trámite para el O Grove Rasoeiro Paraíso do Marisco, que cayó en las dos jornada previas, y que en esta se enfrenta en O Rosal al Novás B. Un partido que se disputará hoy a las 13.00 horas en el Municipal de O Rosal, y que ambos, con cero puntos en su grupo, utilizarán como rodaje de cara a la liga en octubre, cuando comienza la competición.
