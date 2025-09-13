El Arosa se conjura para sumar su segunda victoria del curso en Barreiro

Tras sumar los primeros tres puntos en el duelo con el Silva en la primera jornada, el Arosa viaja mañana al campo de Barreiro para medirse a un Gran Peña muy remozado con respecto a la pasada campaña. De ello es consciente Gonza que, ayer, explicaba que el rival «ha hecho una plantilla muy interesante, en la que se mezclan veteranos y jugadores con ganas de crecer en esta categoría». Buen conocedor del fútbol vigués, Gonza reconoce que «conozco a los jugadores, pero en estas primeras jornadas suele faltar todavía información sobre los automatismos de los equipos, algo que ya no ocurre en la jornada décima».

Pese a ello, el técnico arlequinado considera que «en lo que debemos centrarnos es en nosotros mismos, en ir mejorando poco a poco, sobre todo en situaciones de juego con balón y ser conscientes de que el rival tiene potencial para hacernos daño, pero sin renunciar a los tres puntos».

Para el encuentro de Barreiro, el técnico del equipo vilagarciano no va a poder contar con Tafa Kanteh, lesionado de gravedad, ni con Mario, al que todavía le quedan un par de semanas para reaparecer. Si podrán entrar en la convocatoria Torrado y Javi, recuperados de sus molestias. También es probable que en esa convocatoria figuren varios jóvenes formados en la cantera del Arosa que, en este inicio de liga, han adquirido un gran protagonismo y que tienen satisfecho a Gonza con el rendimiento que están ofreciendo.