El piragüismo de base clausura la temporada en O Grove

Máds de 300 palistas participarán el domingo en el XXXIX Trofeo Concello do Grove de Piragüismo, organizado por el Breogán, y que servirá de clausura al Campionato Provincial de Pontevedra-Depoescolas para las categorías alevín, benjamín y prebenjamín. La regata se desarrollará en las inmediaciones del pabellón náutico Tono Campos en una regata para K-1 sobre un circuito de 1.500 metros. La zona de embarque se situará en la playa de Peralto.

Los 300 palistas representarán a una veintena de clubes de la provincia de Pontevedra y el acto se presentó ayer en una rueda de prensa en la que participaron José Antonio Cacabelos, alcalde de O Grove; Francisco Parada, edil de deportes; Fredi Bea, presidente de la Federación Galega de Piragüismo; y representantes de la comisión de fiestas de San Martiño, encabezados por su presidente, Óscar Padín. También estuvo presente el presidente del Breogán, Félix Lamas.

El equipo favorito para llevarse el título es el Náutico O Muíño de Ribadumia, que no se ha bajado del podio en toda la liga provincial, aunque también lucharán por la victoria otros equipos de la ría de Arousa, como el Náutico de Pontecesures o As Torres Romaría Vikinga. La prueba supone el final a una liga provincial que se inició allá por el mes de mayo y se ha desarrollado en lugares como Catoira o Ribadumia.