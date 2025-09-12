El Caja Rural muestra su fortaleza

La primera prueba de la Volta a Galicia, una contrarreloj de 7,8 kilómetros sin apenas desniveles en el municipio de Ribadumia, puso en evidencia la fortaleza con la que llega uno de los equipos a la cita. El Caja Rural Alea navarro copó los tres primeros puestos, con Íker Pérez enfundándose hoy el maillot de líder en el podio tras completar la prueba con un tiempo de 8:26, un segundo menos que su compañero Antonio González y nueve menos que Daniel Cepa. La contrarreloj de ayer se disputó con unas condiciones meteorológicas bastante duras, especialmente para los primeros participantes en salir. Lluvia, asfalto mojado y un viento constante lateral dificultaban el tránsito de los ciclistas.

Esas condiciones mejoraron a medida que avanzó la prueba y comenzaban a salir los favoritos para llevarse el triunfo en esta Volta a Galicia, donde brilló el navarro Íker Pérez, que conseguiría colocarse como líder tras superar a su compañero Daniel Cepeda, que había sido el más rápido hasta ese momento.

De todas formas, la carrera tendrá hoy una jornada clave para el desarrollo de la misma. La etapa que arranca en Caldas de Reis tendrá una longitud de poco más de 138 kilómetros en los que el pelotón deberá subir cuatro puertos de montaña de tercera categoría: el Alto da Cruz, Pontillón do Castro, Lobeira y O Pousadoiro. El último de ellos se encuentra a tan solo siete kilómetros de la línea de llegada en Caldas de Reis. Esos cuatro puertos clarificarán un poco más la clasificación que, tras la corta contrarreloj de ayer permanece muy apretada.

La carrera contó con seguidores pese a la lluvia. | Pedro Mina

La tercera etapa, con salida y llegada en Barreiros también incluirá cuatro puertos de Montaña, uno de tercera categoría, Marco de Álvare, y tres de tercera: Augaxosa, Fórnea y Monte Comado. La última etapa tendrá como protagonista a la ciudad de Ferrol e incluirá las subidas a Moeche y a A Bailadora, esta en dos ocasiones, antes de dar a conocer el nombre del ganador de la Volta.