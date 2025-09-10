Ribadumia se prepara para acoger dos etapas de la Volta a Galicia

La 23ª edición de la Volta a Galicia arrancará mañana en Ribadumia con una prueba contra el reloj que obligará a cortar al tráfico la EP-9305, donde se desarrollará de forma íntegra la prueba entre Barrantes y Leiro. El vial permanecerá cerrado al tráfico rodado entre las 17.00 y las 20.30 horas.

Mientras dure la prueba, que se celebra en plena vendimia, el Concello de Ribadumia recuerda que existen rutas alternativas que permiten la comunicación entre las parroquias del municipio y el acceso a las bodegas, por lo que el incremento habitual de tráfico en estas semanas no debería verse afectado por el desarrollo de la carrera ciclista. El Concello ha elaborado un mapa interactivo con las opciones de circulación disponibles, que podrá consultarse en la plataforma municipal y en las redes sociales del concello. Fundamentalmente, esas rutas instan a los vecinos a esquivar el vial entre Barrantes y Leiro mientras se desarrolle la carrera .

La primera de las etapas de 7,8 kilómetros de longitud se disputará mañana y discurrirá íntegramente por el término municipal, partiendo desde el centro de Barrantes por la EP-9305 hasta unos metros antes con el cruce de la PO-300, en Leiro, donde los corredores darán la vuelta y regresarán por el mismo vial.

La segunda etapa de la Volta tendrá inicio y final en Caldas de Reis, pero la comarca de O Salnés tendrá también un gran protagonismo. Así, el pelotón tendrá que recorrer más de 138 kilómetros en los que atravesarán el casco urbano de Cuntis, subirán al Alto da Cruz, tendrán una Meta Volante en A Estrada, subirán el Pontillón do Castro después de pasar por Campo Lameiro y dirigirse a su primer paso por Caldas de Reis. A partir de ese momento se adentrarán en la comarca de O Salnés por Vilanoviña, A Goulla, Portarís, Mosteiro y San Salvador de Meis antes de llegar a la Meta Volante que se instalará en Barrantes, frente al Consistorio de Ribadumia. A partir de ese momento continuarán por Ponte Arnelas antes de iniciar la subida a Monte Lobeira, catalogado en el rutómetro como de Tercera Categoría, pasarán por Vilagarcía y tendrán que subir el Monte Pousadoiro, con la misma categoría que Lobeira, antes de llegar a la línea de meta, que se situará en la calle Carlos García Bayón de Caldas de Reis. Esta etapa será una de las más duras del recorrido, ya que incluye cuatro puertos de montaña muy exigentes y servirá para marcar distancias entre los favoritos. Las otras dos etapas se tendrán como puntos de partida las localidades de barreiros (Lugo) y Ferrol (A Coruña). En la Volta participan un total de 17 equipos y 119 corredores.