Arousa mantiene su dominio en el maratón

El piragüismo arousano regresó del Campeonato del Mundo de Maratón con dos medallas, el oro de Tania Álvarez (Breogán de O Grove) en el K-2 femenino y el bronce de Fernando Busto (As Torres Romaría Vikinga de Catoira) en el C-1 masculino, dos medallas que sus protagonistas ya saborean en casa mientras afrontan una etapa de descanso tras una larga temporada que se cerró en la ciudad húngara de Gyor.

La grovense, todavía exultante por el oro, reconocía que «estoy en mi primer día de vacaciones y voy a dejar un poco de lado el piragüismo durante unas semanas con el objetivo de regresar con las pilas cargadas para la próxima temporada y prepararnos para estar en el Mundial de Argentina del próximo año». Junto a su compañera Tania Fernández, la grovense tan solo se bajó un año del podio mundial desde 2018, sumando desde entonces dos oros, tres platas y un bronce. Este año afrontaban el K-2 con el objetivo de «mejorar el cuarto puesto de 2024, sacar una medalla, pero no nos planteábamos conseguir el oro». Sin embargo, se encontraron con una prueba muy estratégica y táctica, complicada por las corrientes y con un grupo bastante amplio que las obligó a hacer piña con las húngaras para ir desahaciéndose de rivales. La clave del triunfo estuvo en el último porteo, perfecto por parte de las Tanias, lo que les permitió afrontar la última ciaboga en primera posición y culminar el triunfo 200 metros después sin que las húngaras pudiesen hacer nada. Apenas superada la treintena, las dos volverán a hacer támden para el próximo año y Álvarez asegura que «hay tanias para mucho tiempo, las dos nos entendemos perfectamente tanto en el agua como fuera de ella y esa es una de las claves para lograr lo que hemos logrado, confiamos mucho la una en la otra y volveremos a pelear por estar en Argentina».

Fernando Busto en pleno esfuerzo durante el Campeonato del Mundo de Gyor. / RFEP

Otro que también se marca como objetivo estar en Argentina es Fernando Busto. El catoirense regresó con una medalla de bronce que «sabe muy bien, después de una carrera en la que marque un ritmo alto desde el inicio para poder escaparme». Sin embargo, los dos polacos consiguieron atraparle y le acabarían superando por tan solo unos segundos tras recorrer más de 22 kilómetros y siete porteos. «Fue duro, pero aguanté hasta el final, la pena fue no repetir también en el C-2» donde finalizó en la cuarta plaza junto a su compañero de equipo Diego Miguéns, con el que ya consiguió una plata mundial en 2022. Busto, que compagina el deporte con un trabajo a turnos en una empresa, ya piensa en prepararsae para la próxima temporada tras un buen descanso, aunque es consciente de que «no será fácil, porque hay mucho nivel y no siempre se puede entrenar todo lo que uno quiere, pero afortunadamente, cuento con el apoyo de mi familia y de mi club que siempre me han dado su apoyo».