Oubiña: «La experiencia ha sido muy gratificante»

Casi tres décadas después, el Club Juventud Cambados volvió a vivir la experiencia de jugar en la Tercera RFEF consiguiendo un punto en su visita al Somozas, una imagen que, para muchos de sus seguidores, y en especial para su presidente, Eladio Oubiña, que sabe todo el trabajo que esconde este regreso. Oubiña noi dudaba en catalogar la experiencia que vivió el pasado domingo en As Somozas como «muy gratificante, tanto en lo deportivo como en lo social». En el primero de estos apartados, el presidente de la entidad amarilla valoraba de forma muy positiva el punto «porque la actitud del equipo ha sido fantástica, quedándonos con uno menos en el minuto 35 pudimos incluso llevarnos los tres puntos porque las mejo0res ocasiones cayeron de nuestro lado».

En el lado social reconoce que «escuchabas comentarios de tiempos pretéritos del Cambados, algo de lo que estamos aburridos y cansados, pero prefiero quedarme con el reconocimiento que muchos seguidores del Somozas hacían al trabajo que hemos realizado, conseguir que el Cambados vuelva a ser de Tercera División 27 años después; esos halagos nos llenan de satisfacción porque solo nosotros sabemos el trabajo que nos ha costado llegar hasta aquí».

A Oubiña ya le tarda en llegar el debú del equipo en el campo de Burgáns, un terreno de juego que no disfruta del Cambados en la Tercera División desde 1998. «Sabemos que por la época en la que nos encontramos, va a resultar complicado que acuda mucha gente pues estarán vendimiando, pero aguardamos tener una buena entrada el próximo domingo», explica. Ante esta situación, el club ha decidido celebrar el encuentro contra el Estradense a las 17.00 horas, «quizás el mejor horario que podemos tener tanto para nuestra afición como para la visitante, ya que Martín Códax se encuentra a pleno rendimiento y creemos que a así evitaremos la hora punta de tractores accediendo a la bodega y facilitaremos las dos actividades». El objetivo el domingo «es conseguir el triunfo para celebrar, 27 años después, una victoria del Cambados en Tercera».