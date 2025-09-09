El Náutico O Muíño se proclama subcampeón gallego en su tierra

El Náutico O Muíño de Ribadumia continúa cosechando éxito. El club organizó el pasado domingo el Campeonato Gallego de barcos de equipo en las categorías prebenjamín, benjamín y alevín, una prueba donde acabó subiéndose a la segunda posición del podio, tan solo superado por el Fluvial de Lugo y por delante del Cofradía de Pescadores de Portonovo. La quinta plaza sería para el Piragüismo Cambados, mientras que el Náutico de Pontecesures fue séptimo y el Illa de Arousa décimo. La competición se disputó en las aguas del río Umia.

Los pequeños disfrutaron de la prueba. | Iñaki Abella

A nivel individual, en el Prebanjamín hombres destacó el podio íntegramente arousano, con victoria para Leo González y Lara Gómez (Piragüismo Cambados), por delante de Roi Torres y Mark Cabaleiro (Breogán) y Mathias Moreno y Manuel Rey (O Muíño). En Prebenjamín femenino el bronce fue para Valentina Castro y Farah Martínez (O Muíño), mientras que en la categoría Benjamín A femenina también cayó un bronce para María Nine y Ainhoa Feijoo (Cambados). En Mujer Benjamín B, las ganadoras fueron Lía Jamardo y Sara Ríos (Pontecesures), mientras en la categoría masculina lograban el bronce Oliver Obrien y Martín Bea (Breogán). En Alevín A, la victoria fue para Inés villaverde y Ángela Fernández y la plata para Marta Ordóñez y Naraah Cancela (Pontecesures), mientras Matteo Bosca y Xavi Gómez se hicieron con el bronce en la categoría Alevín A.