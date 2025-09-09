Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Piragüismo

El Náutico O Muíño se proclama subcampeón gallego en su tierra

El club volvió a brillar en aguas del Umia durante la competición de barcos de equipo que disputaron las categorías más pequeñas del piragüismo

El Umia vibró con el Campeonato Galego el pasado domingo.

R. A.

Ribadumia

El Náutico O Muíño de Ribadumia continúa cosechando éxito. El club organizó el pasado domingo el Campeonato Gallego de barcos de equipo en las categorías prebenjamín, benjamín y alevín, una prueba donde acabó subiéndose a la segunda posición del podio, tan solo superado por el Fluvial de Lugo y por delante del Cofradía de Pescadores de Portonovo. La quinta plaza sería para el Piragüismo Cambados, mientras que el Náutico de Pontecesures fue séptimo y el Illa de Arousa décimo. La competición se disputó en las aguas del río Umia.

Los pequeños disfrutaron de la prueba. | Iñaki Abella

A nivel individual, en el Prebanjamín hombres destacó el podio íntegramente arousano, con victoria para Leo González y Lara Gómez (Piragüismo Cambados), por delante de Roi Torres y Mark Cabaleiro (Breogán) y Mathias Moreno y Manuel Rey (O Muíño). En Prebenjamín femenino el bronce fue para Valentina Castro y Farah Martínez (O Muíño), mientras que en la categoría Benjamín A femenina también cayó un bronce para María Nine y Ainhoa Feijoo (Cambados). En Mujer Benjamín B, las ganadoras fueron Lía Jamardo y Sara Ríos (Pontecesures), mientras en la categoría masculina lograban el bronce Oliver Obrien y Martín Bea (Breogán). En Alevín A, la victoria fue para Inés villaverde y Ángela Fernández y la plata para Marta Ordóñez y Naraah Cancela (Pontecesures), mientras Matteo Bosca y Xavi Gómez se hicieron con el bronce en la categoría Alevín A.

