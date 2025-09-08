El Arosa vence con sufrimiento

El Arosa ha empezado la liga con victoria ante un correoso Silva, que llegó a poner contra las cuerdas a los locales en la última media hora de partido. Iñaki Martínez, de penalti, y Concheiro, tras una excelente jugada de Martín Diz, anotaron los tantos para los vilagarcianos; Hugo Valdomar hizo lo propio para los visitantes.

El encuentro, disputado en el estadio municipal de A Lomba, empezó con un minuto de silencio en homenaje de Juan Carlos Torrado Hermida, padre del jugador local Carlos Torrado, y con un recuerdo a Esther Gago, muerta el pasado viernes presuntamente a manos de su hijo.

El Arosa estrenó la temporada con su segunda equipación, de color negro. Tras el pitido inicial, el Silva dispuso una presión alta que le permitió llegar hasta el área defendida por Chema hasta en dos ocasiones en menos de ocho minutos. No tardaría, sin embargo, el Arosa en adueñarse de la contienda gracias a su mejor manejo de balón y a la movilidad que mostraban en las bandas jugadores como Lombao o Castro. Fue el propio Castro quien logró desperezar al público en el minuto 10 con un fuerte disparo desde la frontal del área que obligó a Gabriel Martínez a emplearse a fondo para despejar el balón a córner y que hizo sonar los primeros aplausos de la tarde. Cuatro minutos después, un taconazo de Remeseiro cerca del área pequeña también fue celebrado por los aficionados, aunque el balón salió excesivamente dócil.

El Arosa llevaba las riendas del partido, con un Lombao muy incisivo por la banda derecha y el constante peligro que suponía Gabri Palmás.

El primer gol llegó en el minuto 37, después de que el árbitro amonestase con tarjeta amarilla al visitante Brais Lema por perder tiempo en un saque de banda. Una vez reanudado el juego, un balón sin dueño acabó lanzado en profundidad hacia la carrera de Palmás, que logró dejar atrás a su marca para plantarse solo ante Gabriel Martínez. Diego Covelo derribó al arlequinado dentro del área y el colegiado no dudó en correr hacia el punto de penalti.

El público reclamó la roja directa para Covelo, al ser el último hombre de la defensa, pero el árbitro entendió que había jugado el balón, de ahí que no acudiese a la expulsión. Iñaki Martínez fue el encargado de tirar la pena máxima, y la transformó con un certero disparo hacia su derecha, engañando al portero rival.

Se llegó así al descanso, con un buen sabor de boca en A Lomba. Tras el paso por vestuarios, se mantuvo el mismo guion, y una buena internada por la izquierda de Martín Diz acabó en un balón a los pies de Concheiro, que logró anotar el 2-0 tras un impecable disparo. El Silva reaccionó con un triple cambio en el minuto 52, en busca de oxígeno y profundidad.

Pero lo que prometía una tarde de felicidad para los aficionados de casa, pronto se ensombreció. Con más de media hora por delante, un balón peleado en el medio campo acabó con un pase hacia la corona del área que Hugo Baldomar convirtió en el 2-1. El Arosa tuvo la oportunidad de espantar los fantasmas apenas cinco minutos después, cuando Palmás quedó solo ante el portero tras un buen pase de Remeseiro, pero el 7 arosista perdonó esta vez. La última parte del encuentro fue del Silva, más enérgico y decidido que un Arosa que pecó de dubitativo tanto en el medio campo como en el área. Suyas fueron las últimas ocasiones, pero sin la fortuna suficiente.