Pioneros con relevo generacional garantizado

Hace tres décadas, un grupo de personas tomó la decisión de que las piraguas debían volver al río Umia y aprovechar la pequeña lámina de agua para crear un club para ofrecer a los jóvenes la posibilidad de disfrutar de este deporte. Entre ellos se encontraban dos pioneros que, casi tres décadas antes, ya habían navegado esas aguas con sus piraguas. Son José Manuel Vázquez Núñez, que ejerce todavía de presidente del Náutico O Muíño, y Cesáreo Oubiña que ahora disfrutan desde la barrera con la evolución de sus nietas, Carla Vázquez y Candela Guimarey.

El primero de ellos recuerda que el piragüismo llegó en el año 1968 a Ribadumia de la mano de uno de sus hermanos y un carpintero que «nos hizo una piragua y nos metió el gusanillo a todos». Junto a Cesáreo formó un K-2 que destacó en las diferentes pruebas provinciales, aunque nunca llegó a disputar un nacional porque «la vez que nos tocaba, nos acabaron desplazando por los de otro equipo». Vázquez recuerda de aquella época las luchas que mantenía un pequeño club de aldea con el Naval de Pontevedra por destacar, las piraguas que pesaban más de treinta kilos o las palas que estaban elaboradas con una vara de eucalipto y terminaban en cazos de poliéster, «pesaban muchísimo, pero ahí estábamos, con los mejores». Aquella experiencia, de nombre O Muíño, acabó desapareciendo en 1978 y Vázquez optó por el fútbol.

No fue hasta 1995 que «nos llamó Rafael Louzán para decirnos que estaba interesado en recuperar ese deporte en el río Umia» y así nació el actual Náutico O Muíño, en una situación bastante precaria que se fue solventando poco a poco, sobre todo, con la construcción de su actual sede. En el club, Vázquez ha hecho prácticamente de todo durante estos treinta años, desde directivo a presidente, pasando por conductor llevando a los «chavales» a las regatas o reparando embarcaciones. Aunque sigue ejerciendo como presidente, Vázquez ha delegado en su hijo, José Manuel Vázquez Navia, director deportivo de la entidad, y la segunda generación de piragüistas de su familia, presumiendo orgulloso de que la tercera ya está en camino con la irrupción en las categorías más pequeñas de su nieta Carla.

Él y Cesáreo Oubiña acudirán hoy a una cita ineludible para el piragüismo en Ribadumia, la Baixada do Umia, una prueba que Vázquez todavía se atrevió a remar en el año 2000, con 50 años a sus espaldas, una experiencia que ahora descarta por completo. Donde si van a estar los dos pioneros es en el Campeonato Galego de barcos de equipos que se disputa mañana también en Ribadumia. Allí estarán pendientes de las evoluciones de los k-2 en los que participarán sus nietas en la categoría Benjamín A. Eso les permitirá recordar aquellas luchas por aguas de toda la provincia con el Naval de Pontevedra. «Ver a las nietas remando es un orgullo para nosotros, pero también lo son todos los logros que están consiguiendo los chavales del club a base de trabajo y constancia, con la presencia de varios de ellos en pruebas internacionales y obteniendo medallas», señala Vázquez.