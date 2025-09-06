Gonza: «Queremos que A Lomba sea complicado para los rivales»

La temporada levanta el telón este fin de semana para un Arosa que vuelve a partir como uno de los grandes favoritos para pelear por el ascenso de categoría. Eso es algo que asumen los jugadores y el propio entrenador, Gonza, que ayer apelaba a la magia de A Lomba para luchar por ese objetivo. «A Lomba debe ser un campo complicado para todos los rivales, tanto por nuestro juego como por la presión del público, con ellos será mucho más sencillo y los rivales tienen que notar que aquí somos muy fuertes», explica.

El primer duelo que se vivirá en el campo vilagarciano será este fin de semana a las 19.00 horas ante un rival correoso como el Silva. Los coruñeses es cierto que han cambiado de entrenador con Noé López. De ello es consciente Gonza que ayer destacaba el hecho de que los coruñeses «es un equipo muy físico que este año ha incorporado muy buenos futbolistas, pero nuestra preocupación debemos ser nosotros mismos, hacer las cosas bien, imponer nuestro ritmo y nuestro juego, además de estar concentrados todo el partido».

El técnico arlequinado valoró de forma muy positiva la implicación de todo el equipo en esta pretemporada. «Creo que los jugadores se sienten cómodos con la idea de juego que proponemos, lo están demostrando en el campo y están convencidos de que este es el camino correcto y tenemos que seguir creciendo».

Es cierto que la pretemporada también ha estado condicionada por las lesiones de varios jugadores que han impedido disponer de toda la plantilla, «pero sería el único pero a esta pretemporada, lo positivo es que todos están enchufados y que puede jugar cualquiera, por eso creo que el equipo va a competir bien todo el año; debemos cuidar el día a día, dando importancia a los detalles para afrontar una temporada que va a ser larga y dura».