Fútbol

Cinco arousanos jugarán en la Primera Autonómica

T. H.

O Salnés

Arranca mañana la liga en Primera Autonómica, con cinco arousanos militando en el Grupo 5. De ellos se entrena en casa el Unión Dena, recibiendo al Real Unión de Rianxo, mientras el San Martín hace lo propio con derbi en el Municipal de Vilaxoán al Cordeiro de Valga, partidos ambos que se disputan a las 18.00 horas.

Por su parte, a domicilio inicia la liga el Ribadumia, jugando mañana a las 16.30 en el Municipal do Souto en Padrón con el Flavia. Y el grovense Amanecer lo hará visitando al Marín en el campo de San Pedro a las 17,30 de mañana.

