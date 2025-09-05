Tafah Kanté tendrá que pasar por quirófano

El Arosa recibió ayer una mala noticia. La lesión del central catalán Tafa Kanteh le obligará a pasar, de nuevo por el quirófano, lo que le llevará a perderse una buena parte de la temporada debido a la lesión de rodilla que sufrió en el encuentro contra el Boiro, durante la disputa de la Copa Federación.

La decisión se tomó después de consultar al equipo médico, que aconsejó su paso por el quirófano para tratar de solventar y recuperar definitivamente la rodilla del central. Se da la circunstancia de que es la segunda vez que se lesiona el central catalán desde que juega en el Arosa. La primera lesión ocurrió en febrero de este mismo año, pocas semanas de que el central arribase al Arosa. Fue en un encuentro contra el filial del Lugo, el Polvorín CD. En aquella ocasión también tuvo que pasar por quirófano y se vio obligado a permanecer más de tres meses en el dique seco mientras se recuperaba, perdiéndose el tramo final de la temporada.

En esta ocasión se teme que también será larga la convalecencia y se suma a la lesión de otro central, Dani Sánchez, que acabó lesionado de gravedad la pasada temporada.