El Sara Gómez acoje el domingo las finales de la Copa y Supercopa de Galicia

Vilagarcía se convertirá el próximo domingo en la capital gallega del balonmano, al acoger por primera vez las finales de la Copa y Supercopa de Galicia, tanto en categoría masculina como femenina, de este deporte. Los partidos se disputarán en el pabellón Sara Gñómez entre las 11.00 y las 20.30 horas.

La Federación Galega fue la responsable de elegir la ciudad al valorar la ubicación y la calidad de sus infraestructuras deportivas. Las entradas para la jornada ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Cluber o el propio día del evento en la taquilla. En los dos casos, su precio es de diez euros.

El día comenzará a las 11.00 horas con la final de Copa Galicia femenina entre el AD Carballal y el Helvetia Seaplat Cañiza. A continuación, sobre las 13.00 horas, será el turno de la categoría masculina, con el enfrentamiento entre el Valinox Novás y el Lirón Teucro 80 Aniversario.

A las 17.00 horas se enfrentarán el Club Cisne con el Frigoríficos do Morrazo en la lucha por la Supercopa, con favoritismo para los de O Morrazo, al militar en la Liga Asobal. Por último, el duelo femenino dará comienzo a las 19.00 y enfrentará al Zendal Porriño con el Atlético Guardés, el derbi gallego del balonmano femenino por excelencia. La entrega de los galardones será a las 20.30 horas. Las competiciones podrán seguirse por el canal de Youtube d ela Federación Galega.