Un millar de piragüistas en el río Umia

Casi un millar de palistas navegarán este fin de semana por las aguas del río Umia. Lo harán en las dos pruebas que organiza el Náutico O Muíño de Ribadumia, la XXXI edición de la Baixada y el Campeonato Galego Alevín e Benxamín de K-2. Las dos pruebas están claramente diferenciadas, tanto en edad como en recorrido.

La que se celebra mañana, la Baixada, arrancará a las 16.00 horas de la playa fluvial de Oubiña y consistirá en un recorrido de siete kilómetros por las aguas del río Umia hasta llegar al puente de Barrantes, donde los piragüistas deberán dar la vuelta para remontar el cauce fluvial y cruzar la línea de llegada delante de la sede del club organizador. Entre los participantes, además de Manuel Fontán y Lara Remigio, pertenecientes al club organizador, destaca la presencia de Estefanía Fernández (palista internacional y olímpica), que participará en la prueba K-2 mixta; de las kayakistas juveniles Natalia Moreira (Ciudad de Pontevedra) y Sofía Parada (Cofradía Pescadores de Portonovo) que fueron internacionales este mismo año; o de toda una referencia en el mundo de la canoa como el isleño Ramón Ferro, del club anfitrión, que disputará la categoría máster. La salida se realizará tipo Sella, desde la playa fluvial de Oubiña. En total serán 32 clubs los que participen y más de 330 palistas, entre los que figura el club portugués Náutico de Fão.

La segunda se desarrollará en la tarde del domingo, a partir de las 15.00 horas, y será un recorrido de 1.500 metros en las inmediaciones del puente de Barrantes, donde se decidirá un Campeonato Galego que tiene la Náutico O Muíño como uno de los grandes favoritos.

El director técnico del Náutico O Muíño, José Manuel Vázquez, agradeció a los representantes de las administraciones su presencia porque «es importante que colaboren en este tipo de eventos», aunque también envió un mensaje recordando que «los organizadores de este tipo de pruebas deportivas al aire libre deberíamos contar con más facilidades a la hora de acometer la limpieza del río y no encontrarnos con tantas trabas burocráticas y problemas». Esas palabras las ratificó el representante de la Federación Galega de Piragüismo, Félix Lamas, que insistió en que «organizar una prueba de estas características supone afrontar mucho papeleo que complican su celebración, cuando detrás de estas regatas hay un enorme trabajo que debería ser más valorado».

En la presentación también participaron el alcalde de Ribadumia, David Castro; el jefe territorial de la Xunta en Pontevedra, Antonio Reguera; y el presidente de la Diputación provincial, Luis López. Los tres coincidieron en destacar el auge del deporte que vive la provincia, pero particularmente, el Concello de Ribadumia, «donde se están organizando eventos importantes de carácter internacional». También alabaron el trabajo desarrollado por el club organizador a la hora de mantener una prueba de estas características e importancia durante más de treinta años, así como los éxitos que viene acumulando el Náutico O Muíño a nivel internacional con sus palistas, «unos éxitos que dan a conocer Ribadumia a nivel internacional». Castro también recordó a José Manuel Vázquez Núñez, el presidente del Náutico O Muíño, uno de los grandes impulsores del piragüismo y pionero de este deporte en el municipio.