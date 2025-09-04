Vilagarcía propone construir unas pistas de tenis en Fontecarmoa

El Concello de Vilagarcía ha propuesto a la Federación Galega de Tenis la construcción de unas instalaciones para entrenamientos y competiciones en el complejo polideportivo de Fontecarmoa. La Concellería de Deportes, dirigida por Carlos Coira, buscaría de esta forma dar una solución «ambiciosa que vaya más allá de cubrir las instalaciones actuales». La intención sería impulsar un centro de referencia en Galicia, con el que ampliar el número de usuarios y acoger grandes eventos en el futuro.

La idea surgió a principios de año, como respuesta a las peticiones de los usuarios que reclaman que se cubriesen las pistas actuales. «Estudiamos la posibilidad, pero detectamos varios inconvenientes», explicó Coira. El primero sería necesario tapar tres de las cuatro pistas, lo que conllevaría una inversión «muy elevada, de por lo menos, medio millón de euros». El segundo es que el terreno donde se encuentran «es pequeño, y si se cierra, limitaríamos el futuro crecimiento del deporte en la ciudad», apuntó.

Por este motivo, y con la intención de hacer una apuesta firme por la disciplina, la Fundación de Deportes dio ya los primeros pasos y mantuvo varias reuniones con la Federación Galega de Tenis, que «ve con buenos ojos la propuesta». La situación privilegiada de Vilagarcía avala las posibilidades de que se instale aquí ese centro: se encuentra en una zona intermedia entre el norte y el sur de Galicia, tiene buenas conexiones tanto por carretera como por tren y cuenta con un tejido deportivo de gran proyección, incluso teniendo a Jéssica Bouzas como referente tenístico internacional. La Federación se comprometió a redactar un primer proyecto para presentarlo ante diferentes administraciones.