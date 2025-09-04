Ribadumia, punto de partida de la Volta

La 23ª edición de la Volta a Galicia, que se celebra entre los día s11 y 14 de este mes, dará un gran protagonismo a la comarca de O Salnés, especialmente al municipio de Ribadumia. Este Concello acogió ayer la presentación de la misma, un evento en el que se dio a conocer que la primera de las etapas, una contrarreloj de 7,8 kilómetros de longitud, discurrirá íntegramente por el término municipal, partiendo desde el centro de Barrantes por la EP-9305 hasta unos metros antes con el cruce de la PO-300, en Leiro, donde los corredores darán la vuelta y regresarán por el mismo vial.

La segunda etapa de la Volta tendrá inicio y final en Caldas de Reis, pero la comarca de O Salnés tendrá también un gran protagonismo. Así, el pelotón tendrá que recorrer más de 138 kilómetros en los que atravesarán el casco urbano de Cuntis, subirán al Alto da Cruz, tendrán una Meta Volante en A Estrada, subirán el Pontillón do Castro después de pasar por Campo Lameiro y dirigirse a su primer paso por Caldas de Reis. A partir de ese momento se adentrarán en la comarca de O Salnés por Vilanoviña, A Goulla, Portarís, Mosteiro y San Salvador de Meis antes de llegar a la Meta Volante que se instalará en Barrantes, frente al Consistorio de Ribadumia. A partir de ese momento continuarán por Ponte Arnelas antes de iniciar la subida a Monte Lobeira, catalogado en el rutómetro como de Tercera Categoría, pasarán por Vilagarcía y tendrán que subir el Monte Pousadoiro, con la misma categoría que Lobeira, antes de llegar a la línea de meta, que se situará en la calle Carlos García Bayón de Caldas de Reis. Esta etapa será una de las más duras del recorrido, ya que incluye cuatro puertos de montaña muy exigentes y servirá para marcar distancias entre los favoritos.

Las otras dos etapas de la Volta a Galicia tendrán como punto de partida y llegada las localidades de Barreiros (Lugo) y Ferrol (A Coruña), también con recorridos muy exigentes. En la carrera participarán 17 equipos y 119 corredores, destacando la presencia del Padronés Cortizo, donde milita el cciclista vilagarciano Martín Rey, vencedor de la Volta en 2023. Su compañero, José Luis Faura, fue el último vencedor de la Volta a Galicia en una trepidante edición como fue la de 2024, algo que la organización espera que vuelva a ocurrir en esta, donde se ha apostado por un trazado exigente y que permitirá ataques entre los favoritos.