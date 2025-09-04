Ajedrez
Billete internacional para Paula Suárez
La joven de Xadrez Fontecarmoa fue subcampeona de España en Úbeda
La joven Paula Suárez, del Xadrez Fontecamro0a de Vilagarcía, selló el pasado fin de semana los billetes para acudir a los campeonatos de Europa y Mundial de ajedrez tras conseguir el subcampeonato de España en la categoría juvenil, un torneo disputado en la localidad jiennense de Úbeda.
Suárez partía en el puesto 82 del ránking general y tercera del femenino, finalizando en la posición 56 de la general con cinco puntos de nueve posibles y segunda femenina, habiéndose enfrentado en 7 rondas a jugadoras de ranking superior. Con este subcampeonato, la arousana permanece durante tres años consecutivos en el podio nacional, siendo campeona de España la pasada temporada y subcampeona la anterior.
La sanxenxina del Fontecarmoa ha completado una gran temporada que, a esta plata en el Nacional, suma el cetro autonómico y la consecución de su título de Maestra Europea Femenina, obtenido a principios de año. La joven se presenta como una de las grandes promesas españolas del ajedrez, deporte que compagina con el fútbol.
En este Campeonato Nacional Juvenil participó también su compañera de equipo Irene Diz Loroño, siendo todavía jugadora en edad cadete, quedando clasificada en el puesto 83 de los 160 jugadores participantes, así como octava de las féminas y tercera de las jugadoras gallegas, subiendo 140 puntos en el ránking internacional de ELO.
