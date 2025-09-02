Yago Vicente regresa de Polonia con seis medallas

El deportista vilagarciano Yago Vicente, del Club Natación e Salvamento de Vilagarcía, regresa del Campeonato de Europa con seis medallas en el bolsillo, una de ellas de oro, ayudando a la selección española de la que formaba parte a proclamarse campeona de Europa por delante de Italia y Alemania. Vicente brilló tanto en la piscina, disputadas en Szczecin como en las pruebas de mar abierto, que tuvieron lugar en las playas de Międzyzdroje.

En la piscina de Szczecin, Vicente se alzó con el título en el relevo combinado 4x50, junto a sus compañeros Diego Corcoba, Marcos Serrano y Jaime Irueste. A este oro, sumo una plata en el relevo 4x25 en remolque de maniquí, prueba en la que compartió competición con Marcos Serrano, Jaime Irueste y Aitor Rengel.

En lo que respecta a las competiciones disputadas en la playa de Międzyzdroje, Vicente dos platas en rescate con tubo y relevo oceánico masculino y sendos bronces en relevo sprint playa y relevo oceánico mixto. Además de las medallas, Vicente participó en la finales de todas las pruebas en las que participó, rozando el podio en 50 metros remolque con maniquí. Desde el club, además de mostrarse orgullosos por los resultados, destacaban el hecho de que estos resultados «confirman su progresión y su papel clave en el equipo español juvenil.

También resaltan que Vicente forma parte del equipo que ha conseguido un histórico triunfo en este Europeo de Salvamento y Socorrismo, una cita en la que participaban más de una veintena de países, todos ellos con un altísimo nivel competitivo. En ese logro, el club destaca la participación del vilagarciano que «ya se encuentra de regreso desde Varsovia a Madrid y en tren hasta Vilagarcía». Insisten en que «la disciplina y la entrega de Vicente, junto al resto de integrantes del combinado nacional, ha hecho posible este logro».