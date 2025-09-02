Balonmano
El Rasoeiro cede en la Copa Federación
Los grovenses caen con claridad ante el Seis do Nadal (22-34)
T. H.
El nuevo O Grove Rasoeiro Paraíso do Marisco de Pablo Sixto se estrenó en Copa como lo-cal en la tarde del domingo. Lo hizo en el Novo Monte da Vila, cayendo con claridad ante el Seis do Nadal vigués por 22-34. Apenas opuso resistencia en cuadro meco, que ya al descenso cedía por 7-17. En el plano anotador destacó la aportación Damián Lores, Sergio Iglesias y Brais Domínguez con 4 goles cada uno. Antes, en la primera jornada disputada el anterior fin de semana, el Rasu arrancara jugando a domicilio ante el Pavimentos Rías Baixas Bueu Atlético, perdiendo también por 40-27.
En aquel partido, en la anotación grovense destacara la aportación de Loken y Gonsi con 5 goles cada uno, más Brais con 4. Ahora, por delante, una tercera y última jornada el próximo fin de semana a domicilio en O Rosal ante el Novás, en una competición concebida como pretemporada para rodar.
