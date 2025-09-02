El Céltiga cierra la plantilla con Jordán Domínguez

El Céltiga cerró su plantilla en el regreso a Tercera RFEF con la incorporación del centrocampista Jordán Domínguez. De 30 años de edad, cuenta con una larga trayectoria y experiencia que aportará a la medular del equipo de Luis Carro. Jordán se formó en las categorías inferiores del Real Club Celta antes de iniciar un periplo por CD Toledo, Real Murcia y UB Conquense. En la temporada 21-22 recaló en la SD Compostela, donde militó dos temporadas en la 2ª RFEF. En la pasada campaña jugó en el Panargiakos de la 2ª División griega y regresa ahora a Galicia para aportar oficio, visión de juego y liderazgo en el centro del campo de los isleños.