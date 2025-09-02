Campos lidera la flota arousana en Gyor

Nueve palistas pertenecientes a clubes de la comarca de O Salnés viajan hacia la ciudad húngara de Gyor para disputar el Mundial de Maratón, la última gran prueba internacional del piragüismo esta temporada. Entre todos ellos destaca el grovense Tono Campos, que volverá a ser uno de los grandes favoritos a llevarse la victoria en la modalidad individual de la canoa, donde se ha convertido en toda una institución y referencia al ser el que más títulos y medallas acumula.

El club que más representantes tendrá en esta cita, que se disputa a partir de este jueves será el Breogán de O Grove que, además de Tono Campos, contará con la presencia de Tania Álvarez Yates, Noel Domínguez y el juvenil Yasser Antonio Silva. La primera volverá a competir en el K-2, formando pareja con Tania Fernández, con la que ya logró ser campeona del mundo, además de subirse en varias ocasiones al podio de esta prueba. Noel Domínguez será uno de los dos representantes españoles en la prueba corta de Maratón, mientras que Silva participará en la carrera individual juvenil masculina y en el C-2, donde hará pareja con el canoísta del Fluvial de Lugo Héctor Vázquez Ferreira.

Otro de los clubes con una amplia representación en esta cita será el As Torres Romaría Vikinga de Catoira, siendo el máximo exponente del club Iván Alonso. El kayakista vigués quiere despedirse de las pruebas internacionales con un nuevo podio y para ello tendrá una doble oportunidad en le K-1 corto y en la prueba completa. Izan Aliaga también participará en dos pruebas: el K-1 largo sub-23 y el K-2 sénior junto a Joaquín Iglesias del Piragüismo Rías Baixas. También repite participación Fernando Busto, que será uno de los grandes rivales de Tono Campos en el C-1 y buscará el podio en el C-2 junto a su compañero Diego Miguéns.

Por último, la lista de arousanos en el mundial se completa con la canoísta del Náutico Pontecesures Nerea Novo, que doblará participación en el C-1 sénior y sub-23.