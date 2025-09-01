A punto de levantar el telón de la liga

Queda menos de una semana para el inicio de la liga y los equipos de la comarca de O Salnés apuran sus últimos partidos y entrenamientos de pretemporada con el objetivo de comenzar el curso de la mejor manera posible. Arosa, Juventud Cambados y Céltiga han remodelado de forma importante sus plantillas en la búsqueda de sus objetivos, el ascenso a 2ª RFEF en el caso del primero y mantenerse después de muchos años de espera en el caso de los cambadeses y los isleños.

Con nuevo entrenador en el banquillo, Gonza, el equipo arlequinado vuelve a iniciar un curso con la intención de ser protagonista en la categoría y luchar por esa primera plaza que da acceso a una categoría superior. Para ello, el técnico ha renovado de forma importante la plantilla con respecto al pasado año, incorporando a los juveniles Sindo y Seijo, pero también a jugadores importantes en la Tercera y con experiencia en categorías superiores. Álex Rey, Marcos Remeseiro, Gabri Palmás, Manu Figueroa, Lombao, Edgar y Chema se han unido a un proyecto que ha dejado muy buen sabor de boca en la pretemporada, especialmente en la Copa Federación, donde llegó a la final autonómica después de superar a rivales como Alondras, Coruxo o Boiro y cediendo en los penaltis ante el Ourense CF, un equipo de dos categorías por encima. La primera piedra en el camino será el Silva, al que se enfrentará en A Lomba todavía sin confirmar el horario.

El Céltiga ha mantenido la estructura técnica del pasado año, liderada por Luis Carro, aunque ha realizado una profunda remodelación en la plantilla con la que ascendió a Tercera División. En este verano, además de mantener a jugadores como Julio Rey o Adri Rodríguez, ha incorporado a Hugo Vázquez, Anxo Llanos, Pablo Arnosi, Sobrido, Nico Rosas, Marcelo, Antón Pérez, Dani Prada, Casás, Marcos Blanco y Martín Sánchez. La mayor parte de ellos cuentan con una amplia experiencia en la categoría, lo que permitirá a Carro crear un equipo sólido para buscar la permanencia. Los isleños regresan a la categoría seis años después y en plena preparación de su centenario. Lo harán enfrentándose al Atlético Coruña Montañeros en el campo de San Pedro Visma 1 el próximo domingo. El primer encuentro en el Salvador Otero será en la jornada 2 ante el Somozas

Al igual que el Céltiga, el Juventud de Cambados ha mantenido el cuerpo técnico que le ha devuelto a Tercera División dos décadas después. Rubén Cornes «Pénjamo» volverá a liderar desde el banquillo a un equipo que ha sumado hasta una docena de nuevas incorporaciones. Hugo Táboas, Rancaño, David Conde, David Pérez, Alberto Lago, Rodri Vázquez, Grégor, Anxo Martínez, Nico Fernández, André Piñeiro, Noel Chaves y el juvenil Joel han completado un conjunto en el que se mantienen nombres como Fran , Roberto Pazos o Tiko y que busca consolidarse en una categoría que hace mucho tiempo que no pisaba. Los cambadeses jugarán su primer encuentro en la categoría el domingo en el Manuel Candocia, donde se medirán al Somozas. El primer encuentro en Burgáns será en la jornada 2 ante el Estradense