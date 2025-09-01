Javi Vidal, Pablo Otero y Silvia Gago protagonizan la Gala do Deporte en A Illa

La Fundación Deportiva Municipal de A Illa culminó en la noche del pasado sábado una semana de actividades centradas en promocionar el deporte y a los clubs que, cada día, se esfuerzan para fomentar valores entre los más jóvenes. Ese culmen fue la celebración de la Gala do Deporte, donde los tres grandes protagonistas fueron el futbolistsa Javi Vidal, el atleta Pablo Otero y la piragüista Silvia Gago. Además también se le entregó un reconocimiento a Benedicto Vilas Vidal, un referente a la hora de impulsar el deporte en el municipio, especialmente, el piragüismo.

El primero en salir al escenario del Auditorio de A Illa a recoger el mérito deportivo fue el futbolista Javi Vidal, que esta temporada ya no formará parte del Céltiga la decidir colgar las botas con 32 años. Vidal se ha convertido en todos estos años en un emblema para el club, ya que ha militado en todas sus categorías, llegando al primer equipo, con el que consiguió tres ascensos a la Tercera División.

Javi Vidal fue uno d elos homenajeados en la Gala do Deporte da Illa / FDV

El siguiente en subirse al escenario fue Pablo Otero Fariña que, aunque comenzó en el atletismo con 19 años, ha sumado un sinfín de triunfos en pruebas, llegando a ser subcampeón de España en la milla, a tan solo 18 centésimas del primer clasificado, además de militar en el Vitoria de Guimarães de atletismo. El isleño, que recientemente protagonizó un duro reto como fue ir desde A Illa hasta el estadio de Balaídos corriendo (70 kilómetros), afronta ahora una nueva etapa profesional.

La tercera reconocida con el mérito deportivo, en este caso, de base, fue la piragüista Silvia Gago. Nacida en A Illa en 2008, aunque residente en Barro, la joven viene destacando, como canoísta en las filas del Náutico O Muíño, desde la categoría infantil, unos resultados que la han llevado a pasar por el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra y a estar concentrada en la actualidad en el Centro de Alto Rendimiento de Los Alcázares, en Murcia, con el combinado nacional de canoa juvenil. Esta temporada consiguió clasificarse para el Europeo de Pitesti (Rumanía), donde consiguió la medalla de bronce en la prueba del C-2 500, y para el Mundial de Montemor-o-Velho (Portugal).

El reconocimiento a toda una trayectoria vinculada al deporte fue para Vilas Vidal, clave en conseguir que el piragüismo sea uno de los deportes más practicados en el municipio, luchando para que el club tuviese una sede en O Bao y para impulsar a muchos jóvenes en la práctica de este deporte.

También recibieron premio en esta gala tres equipos infantiles del CB Dorna, el equipo cadete femenino del Club de Piragüismo Illa, el prebenjamín del Céltiga y Noé Charlín del Ximnasia Rítmica Arousa. Además d ela Gala, la Fundación Deportiva Municipal también celebró un gran número de actividades con todos los clubs durante toda la semana, destacando la Festa da Bicicleta del pasado sábado, en la que participaron más de un centenar de personas.