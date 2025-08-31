Vilanova inaugura el remodelado campo de Pontearnelas

El campo de fútbol de Pontearnelas, en Vilanova de Arousa, ya cuenta con nuevo césped artificial después de años de espera. El presidente de la Diputación, Luis López, acudió ayer a la inauguración del nuevo tepe, en el que la administración provincial ha invertido un total de 220.000 euros a través del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas y del +Provincia para sufragar la aportación del Concello. López afirmó que Pontevedra «es la provincia del deporte» antes de que se iniciase la celebración de la Copa Concello de Vilanova entre el Pontearnelas y el Chispa de Corón.

La obra consistió en la sustitución del césped artificial del terreno de juego por uno nuevo de última generación. Además, los trabajos permitieron darle una nivelación óptima al campo e implantar un sistema de riego adecuado a las necesidades del mismo.

El coste total de la actuación fue de 220.000 euros, de los que 70.000 proceden del PEID y los 156.000 restantes del +Provincia.

«Disponemos en la provincia de unas instalaciones deportivas del más alto nivel, un logro que es fruto del compromiso de la Diputación, que ha movilizado en dos años unos 12 millones de euros para realizar 215 actuaciones en las que se ha colaborado con los concellos».

Antes de que el balón comenzara a rodar, el presidente de la Diputación felicitó a los integrantes de los dos equipos ,a los que deseó suerte para una temporada que va a comenzar en breve, así como a todos los integrantes del tejido deportivo de Vilanova de Arousa por su labor de promoción del deporte y de hábitos de vida saludables.

También animó a seguir trabajando, tanto a deportistas como a entidades y concello, para «seguir impulsando el deporte en esta provincia».