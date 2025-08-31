Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El vilagarciano Yago Vicente brilla en aguas polacas

El integrante del Club de Natación e Salvamento logra tres medallas en el Campeonato de Europa que se disputa en Szczecin

Yago Vicente junto as suscompañeros de equipo.

Yago Vicente junto as suscompañeros de equipo. / FDV

R. A.

Vilagarcía

El nadador vilagarciano Yago Vicente está completando un gran Campeonato de Europa de Salvamento, disputado entre las ciudades polacas de Szczecin y Międzyzdroje, donde suma ya tres medallas de oro, plata y bronce. La prueba, que comenzó a disputarse esta misma semana, se inició con las pruebas de salvamento en piscina, en ellas, el socorrista vilagarciano se proclamó campeón continental en el 4x50 metros relevo combinado, junto a Diego Corcoba Gil, Marcos Serrano Garrido y Jaime Irueste Rojo. Completaron la misma con un tiempo de 1:30,33, que se convierte en nuevo récord nacional.

La plata llegaría en 4x25 remolque de maniquí, donde el vilagarciano formaba equipo con Marcos Serrano Garrido, Jaime Irueste Rojo y Aitor Rengel Ortega. En esta prueba, Vicente y sus compañeros también consiguieron superar el récord de España que estaba vigente, al completar la competición con un tiempo de 1:10,07.

Estas dos pruebas se disputaron en la piscina de la localidad de Szczecin, pero el campeonato ya se ha trasladado a Międzyzdroje, a orillas del Báltico para iniciar la lucha por las medallas de salvamento en aguas abiertas. En esta modalidad, el vilagarciano también ha vuelto a destacar, embolsándose una medalla de bronce en la modalidad Relevo Sprint Playa júnior masculino, en compañía de Marcos Serrano Garrido, Brais Pensado Alberti y Aitor Rengel Ortega. el socorrista del club Natación e Salvamernto de Vilagarcía viene destacando desde hace tiempo en estas modalidades que le han abierto las puertas de una competición como el Campeonato de Europa.

