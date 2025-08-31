Salvamento
El vilagarciano Yago Vicente brilla en aguas polacas
El integrante del Club de Natación e Salvamento logra tres medallas en el Campeonato de Europa que se disputa en Szczecin
El nadador vilagarciano Yago Vicente está completando un gran Campeonato de Europa de Salvamento, disputado entre las ciudades polacas de Szczecin y Międzyzdroje, donde suma ya tres medallas de oro, plata y bronce. La prueba, que comenzó a disputarse esta misma semana, se inició con las pruebas de salvamento en piscina, en ellas, el socorrista vilagarciano se proclamó campeón continental en el 4x50 metros relevo combinado, junto a Diego Corcoba Gil, Marcos Serrano Garrido y Jaime Irueste Rojo. Completaron la misma con un tiempo de 1:30,33, que se convierte en nuevo récord nacional.
La plata llegaría en 4x25 remolque de maniquí, donde el vilagarciano formaba equipo con Marcos Serrano Garrido, Jaime Irueste Rojo y Aitor Rengel Ortega. En esta prueba, Vicente y sus compañeros también consiguieron superar el récord de España que estaba vigente, al completar la competición con un tiempo de 1:10,07.
Estas dos pruebas se disputaron en la piscina de la localidad de Szczecin, pero el campeonato ya se ha trasladado a Międzyzdroje, a orillas del Báltico para iniciar la lucha por las medallas de salvamento en aguas abiertas. En esta modalidad, el vilagarciano también ha vuelto a destacar, embolsándose una medalla de bronce en la modalidad Relevo Sprint Playa júnior masculino, en compañía de Marcos Serrano Garrido, Brais Pensado Alberti y Aitor Rengel Ortega. el socorrista del club Natación e Salvamernto de Vilagarcía viene destacando desde hace tiempo en estas modalidades que le han abierto las puertas de una competición como el Campeonato de Europa.
