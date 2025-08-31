O Muíño afianza su liderato en Catoira

El Náutico O Muíño de Ribadumia sumó una nueva victoria en la Liga Provincial Depoescolas en la prueba que se disputó ayer en aguas del río Ulla a su paso por Catoira. En una jornada bastante desapacible que obligó a suspender las pruebas Alevín A y B masculinas y la Alevín A femenina debido a las malas condiciones meteorológicas, el club de Ribadumia consiguió los puntos suficientes para llevarse el triunfo por delante del Náutico Pontecesures y del Ría de Aldán-Gandón, que completaron el podio.

También cuajó un buen papel el club organizador, el As Torres Romaría Vikinga, que finalizó en la quinta plaza, mientras el Piragüismo Cambados y el Breogán de O Grove finalizaban sexto y séptimo respectivamente. A falta del Campeonato Galego, que se disputa el próximo domingo en Ribadumia (no puntuable para la Liga Provincial) y de la regata que se va a disputar en O Grove, el club del río Umia tiene en su mano llevarse el campeonato después de ganar tres de las cuatro pruebas que se han disputado.

En cuanto a la clasificación individual, en la categoría Prebenjamín hombre venció Leo González, del Piragüismo Cambados, acompañándole en el podio Roi Torres, del Breogán de O Grove. En Benjamín A hombre, el catoirense de As Torres Diego Miguéns Da Silva se subió a la segunda plaza del podio. Lo mismo hizo Andrea López Duro, del Náutico de Pontecesures en la categoría Alevín B.

En la categoría Prebenjamín femenina, la victoria fue para la cambadesa Lara Gómez Vieites, del Piragüismo Cambados, mientras Dyednubia Lojo Aboy, del Illa de Arousa finalizó en la tercera plaza. En Benjamín A femenina, Carmen Pérez Meis se colgó la medalla de bronce, lo mismo que Daniela Pacheco Pérez, del As Torres Romaría vikinga en la categoría Benjamín B femenina.