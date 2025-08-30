Obradoiro se lleva el Torneo San Roque

El Sara Gómez de Vilagarcía se llenó ayer hasta la bandera gracias a las aficiones del Obradoiro (la más numerosa) y del Leyma Basket Coruña que se jugaban ser el primer equipo que colocaba su nombre en el palmarés del Torneo San Roque, organizado por el CB Vilagarcía. Lo hizo el Obradoiro, que se impuso por 76-73.

Ambos equipos comenzaron con intensidad y optando por el juego interior, lo que generaba constantes alternativas en el marcador y que se fuesen cargando de faltas. Todavía en construcción, Obradoiro semejaba más consistente, pero el equipo coruñés, dirigido muy bien por sus bases, conseguía mantenerse en el encuentro a base de penetraciones. Dos Anjos mostraba contundencia con un mate en la cara de Diop y permitía al Obradoiro llegar con una ventaja mínima (25-21) al final del cuarto.

El segundo cuarto arrancó con un Leyma Coruña mucho más agresivo, con presión a toda cancha, lo que generó problemas al Obradoiro, aunque los coruñeses mostraban dificultades para finalizar sus acciones con canasta. . El equipo de Epi se aferró al acierto de Berrueta que, con un triple , colocaba la máxima diferencia en el marcador hasta ese momento (33-27). Carles Marco recurría a un tiempo muerto para buscar soluciones, algo que consiguió. Los coruñeses comenzaron a abrir el juego y dos triples de Díaz y Brokvic reducían al mínimo la distancia (35-34). Mientras, Obradoiro incurría en errores de lectura en ataque ante la presión defensiva coruñesa. Un triple de Barcello permitió al Obra llegar con ventaja al final del cuarto.

A pesar del arranque fulgurante del Obradoiro, pronto el equipo de Epi se atrancó ante la defensa que planteaba el Basket Coruña. Los coruñeses eran capaces de controlar el rebote, pero tenían muchos problemas en la anotación, fallando muchos tiros sin oposición. Aunque consiguieron igualar el marcador (46-46), el Obradoiro volvía a despegarse al estar más acertado en el tiro, sobre todo Barcello. Otro triple de Berrueta volvía a abrir una brecha en el marcador (56-48) y obligaba a Marco a volver a recurrir a un tiempo muerto. Al igual que en el anterior, le funcionó la decisión y un parcial de 0-7, con triple final de Cremo dejaba a los coruñeses a un punto a falta de un minuto.

El Básket Coruña consiguió ponerse por delante gracias a dos triples de Cuevas y Yorguensen. El Obradoiro flaqueó. Fue en ese momento cuando apareció Huskic, pero el encuentro se decidiría en los últimos segundos. Con 75-73 y a falta de treinta segundas, Cuevas se jugó un triple que no entró. Quintela fue a los tiros libres y sumó uno (76-73) con cuatro segundos por delante, el Basket coruña estaba obligado a intentar un tiro imposible, pero no llegó a intentarlo porque Yorguenson pisó la línea de fondo.