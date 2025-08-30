Baloncesto
Catoira acoge un campeonato 3x3 en su pabellón
El «BasketBaia» contará con equipos mixtos de todas las categorías
El Conclelo de Catoira, de la mano del Clube Baloncesto Río Ulla de Pontecesures, acoge hoy la segunda edición del Campeonato BasketBaia 3x3 de baloncesto, que tendrá lugar en el pabellón municipal. En esta ocasión, a pesar de que el torneo se concibió para celebrarse al aire libre en la parroquia de Oeste, la organización ha decidido trasladar todos los partidos al pabellón por causa de las previsiones de lluvia.
La competición se desarrollará en todas las categorías (benjamines, alevines, infantiles, cadetes, júnior y sénior), con equipos mixtos de localidades de toda Galicia, tanto del entorno de Barbanza y O Salnés como también de Santiago o Vigo. La jornada comenzará a las diez de la mañana y se prolongará hasta las 20.00 horas. Todos los inscritos recibirán un regalo por su participación y habrá medallas para los ganadores de cada categoría.
