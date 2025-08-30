Cabello y Romero brillan en aguas de Vilagarcía

La tripulación formada por Pablo Cabello y Óscar Romero, del Real Club Náutico de Vigo, lidera la lucha por la Copa de España de Vaurien que se disputa en aguas de Vilagarcía desde el día de ayer. La flota comenzó a navegar al mediodía, cuando se cumplían las previsiones de que el viento del suroeste sería el que reinaría en el agua durante la disputa de las tres primeras mangas de la competición.

La primera estuvo dominada con una cómoda ventaja por los gallegos Nacho Campos y Yolanda Bastos, mientras que las otras dos victorias se las repartieron las tripulaciones formadas por Pablo Cabello y Óscar Romero (RCN Vigo) y los representantes del RCN Rodeira, Pedro Fernández y Carolina Iglesias.

Finalizada la primera jornada de la Copa de España, Cabello y Romero dominan la general con unos parciales 3-1-2 y un total de seis puntos en su casillero. Por detrás, a dos puntos, les siguen Fernández e Iglesias, y terceros son Sissel Acasuso y Jorge Campos (RCM del Abra RSC / RCM Santander). Sólo cuatro puntos separan por el momento a los tres primeros clasificados, por lo que todo puede pasar con dos jornadas todavía por delante.

Entre los juveniles, Acasuso y Campos ocupan la primera posición, y las primeras féminas son por ahora Jimena y Alba Abril, del CVF As Pontes.

“Estamos bastante contentos con los resultados de hoy. Hicimos tres mangas y fuimos de menos a más”, explica Pedro Fernández. Su compañera de equipo, Carolina Iglesias, añade: “Hoy es el primer día y aún quedan dos días por delante y muchas mangas, así que todo puede pasar. Nuestro objetivo es estar en el top cinco, así que lucharemos por ello”.

La competición regresa a las aguas de la ría de Arousa hoy a partir de las 12.00 horas y todo apunta a que será en unas condiciones similares a las de ayer.