Amegrove se queda sin acudir a La Concha

Remar la Bandera de La Concha es uno de los grandes objetivos con el que todo remero sueña, un sueño que le han quitado a las 17 integrantes de la trainera femenina de Amegrove por una cuestión burocrática a tan solo una semana de que se celebre el evento, cuando ya tenían todo el viaje programado y pagado, causando además un severo trastorno económico al club. El club grovense fue una de las 24 traineras que realizó su preinscripción hace unos meses para la regata más universal del banco fijo, confirmando posteriormente su intención de participar. La organización validó esta inscripción sin poner ningún tipo de tacha. Cinco días después de que finalizase el plazo para entregar las licencias de la Federación Española de Remo, el club recibió el visto bueno al certificado de la trainera.

Sin embargo, la joven directiva de la entidad desconocía una norma burocrática, la de que todas las deportistas deberían estar federadas en la Federación Española de Remo. Algo que no pasaba con siete de las remeras, que si lo están en la Federación Galega de Remo. A una semana de la competición, con todo lo que supuso la gestión para un club con las limitaciones que tiene Amegrove, cerrando entrenamientos, estancias, permisos laborales o contactos con patrocinadores entre otras cuestiones, la entidad recibe un correo indicando que esas remeras no tenían licencia de la Federación Española y les reclamaba que aclarasen ese aspecto lo antes posible.

El club se lanzó a validar esas licencias, y lo consiguió, remitiendo toda la documentación a la organización, tal y como se les requería en el mail. La respuesta acabó dejando helada a la directiva ya que en ella se les comunicó que, como las licencias se habían validado en ese mismo día, no podrían competir en la edición de 2025 de la Bandera de La Concha.

Desde el club se admite el error de no haber leído de forma detenida el articulado, especialmente el artículo 7.1 que «ha hecho que 17 remeras se hayan quedado a las puertas de cumplir un sueño por el que han luchado durante meses; pero así como las bases están para cumplirlas, también están para revisarlas, para adaptarlas y para ponerles un poco de corazón, Si un error es subsanable, por qué no se acepta una vez corregido con tiempo y por qué no se informa del error si no se va a permitir resolverlo».

Desde el club saben que no son los primeros que han caído en esta norma pero «nos conformamos con ser los últimos en pasar por este mal trago, sobra gente que queme este deporte tan sacrificado y esperamos que nuestra queja llegue a quien corresponde, que recapaciten, que revisen esas bases que solo cambian su título cada año, porque el resto es corta y pega, que piensen en esas remeras que se quedan fuera por errores que no le corresponden y que son subsanables, menos para quien organiza, porque verdaderamente no entienden de lucha, compromiso y humanidad». Finalizan desde el club recordando que es en el mar «donde se demuestra, y demostramos que sí merecíamos estar ahí, con todos los demás».