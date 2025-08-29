Submarinismo
O Grove designará a los mejores submarinistas gallegos
Las aguas de Con Negro serán el escenario del Memorial Ismael García el 20 de septiembre
Las aguas próximas a la playa de Con Negro, en San Vicente do Grove, serán el escenario del Campeonato Galego de Pesca Submarina-Memorial Ismael García, que se disputará durante la jornada del 20 de septiembre. Organizado por el Pérez Sub, la cita se desarrollará entre las 9.00 y las 14.00 horas, cuando los participantes se lancen a las aguas de la ría en busca de las mejores piezas. Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, se desarrollará la pesada de las capturas y la entrega de trofeos a los mejores submarinistas. Será en las instalaciones del Camping O Curro.
La competición se desarrollará entre Punta Canelas y Punta Pateiro, pero en caso de no ser posible, se trasladaría a Punta San Vicente y As Barceliñas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Localizado en una playa de A Guía el joven de 19 años desaparecido en Vigo desde el lunes
- Buscan a un joven de 19 años de Vigo que falta de su casa desde el lunes
- La ciudad enciende su nueva brújula
- El gigante de la moda británica Next desembarca en España desde Galicia
- «Aquí es imposible vivir»: la conflictividad vecinal inunda los tribunales
- Davila 27/08/2025
- El centenario de Dolores
- Los juzgados de Vigo ya valoran ingresos psiquiátricos de niños de 11 años