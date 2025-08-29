O Grove designará a los mejores submarinistas gallegos

Las aguas próximas a la playa de Con Negro, en San Vicente do Grove, serán el escenario del Campeonato Galego de Pesca Submarina-Memorial Ismael García, que se disputará durante la jornada del 20 de septiembre. Organizado por el Pérez Sub, la cita se desarrollará entre las 9.00 y las 14.00 horas, cuando los participantes se lancen a las aguas de la ría en busca de las mejores piezas. Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, se desarrollará la pesada de las capturas y la entrega de trofeos a los mejores submarinistas. Será en las instalaciones del Camping O Curro.

La competición se desarrollará entre Punta Canelas y Punta Pateiro, pero en caso de no ser posible, se trasladaría a Punta San Vicente y As Barceliñas.