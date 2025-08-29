Arousa designará al mejor Vaurien español

Organizada por la Real Federación Galega de Vela y con sede en el Centro Galego de Vela de Vilagarcía, la ría de Arousa acoge este fin de semana la Copa de España de la categoría Vaurien, un evento que contará con la participación de una treintena de equipos llegados de distintos puntos de España y Portugal.

La Copa tendrá un total de nueve pruebas que se disputarán en condiciones de viento del suroeste, las previstas para todo el fin de semana, lo que no impedirá que el campeonato sea muy disputado y con un alto nivel.

Entre los favoritos no faltarán los vigentes campeones y subcampeones de España Francesco Zampacavallo y Carlos Francés Armengot (RCN Valencia) y el tándem formado por Pablo Cabello Vieitez y Óscar Romero (RCN Vigo), quienes también se proclamaron subcampeones del mundo este mismo año. También estarán en la línea de salida Sissel Acasuso y Jorge Campos (RCMA-RSC), terceros absolutos y primeros juveniles en el último Campeonato de España; y Nicolás González Franco, subcampeón del mundo juvenil, que navegará junto a Ramón Pimentel, ambos representando al RCN Vigo. En la categoría femenina, destaca la presencia de la actual subcampeona del mundo y campeona de España, Paula González Esteban, que esta vez navegará junto a su hermana Paloma representando al club náutico vigués. Ayer tuvieron lugar las mediciones y hoy comenzará la competición a las 12.00 horas.