El Arosa despide la pretemporada goleando en Ribeira

El Arosa superó con una goleada su última cita de pretemporada antes del inicio del curso, Lo hizo en el campo de A Fieiteira de Ribeira, superando al Cidade de Ribeira por un contundente 1-7. Además de la goleada, el partido sirvió para ver en acción al jugador ucraniano Dmytro Melnichenko, que se encuentra a prueba a las órdenes de Gonza, y que disputó la primera mitad del duelo.

A pesar de la goleada, el encuentro no comenzó bien para los arlequinados que vieron como el Cidade de Ribeira se adelantaba en el marcador con un tanto de Anxo al poco de iniciarse el encuentro. El equipo vilagarciano supo sobreponerse a ese contratiempo y pronto igualó la contienda con un tanto de Seijo, que anotaría el segundo y el cuarto antes de finalizar la primera mitad. El tercero sería obra de Rivera.

La segunda mitad el Arosa fue muy superior a su rival y gozó de numerosas ocasiones para ampliar el marcador. Lo conseguirían Álex Rey, Sindo y Lombao, cerrando la cuenta en siete tantos. Gonza aprovechó para dar minutos a todos los jugadores y realizar varias pruebas.