Martina López apadrina la XXXIX edición de la Carreira Popular de Meaño

La Quinta de San Amaro acogía ayer la presentación de la XXXIX Carreira Popular Concello de Meaño, que se disputará el próximo 14 de septiembre. Para su puesta de largo el acto congregó al alcalde Carlos Viéitez que, para la ocasión, contó con la presencia de la triatleta de padronesa Martina López Gestal que en 2021 se proclamara campeona de España de la disciplina en la categoría 35-39 años. La triatleta reconocía «haber quedado prendada de esta carrera cuando participé por primera y única vez en 2023». «Aunque ahora estoy saliendo de una lesión -agregaba- he formalizado ya mi inscripción y vendré, cuando menos, a rodar y testar mi momento físico».

Una inscripción que tiene carácter gratuito, y de la que cabe tener en cuenta que plazo vence «el miércoles día 10 a las 23.59 horas», aclaraba Carlos Viéitez en alusión de tres fechas diferentes que aparecían en tres ítems del portal. Una inscripción que sólo podrá formalizarse a través de portal es www.deporticket.com que es la firma que asume inscripción, clasificación y cronometraje. Eso sí, el portal no dará opción a la consulta del número de inscripciones ni el nombre de participantes, si bien a día de ayer su número de inscritos, se reconocía en el acto, rondaba los 200 atletas.

A nivel organizativo la gran novedad de este año es que, por primera, el funcionamiento de todo el operativo de la carrera se deriva a una firma privada, papel que asume la guardesa Noko. Ayer, en el acto de presentación, su representante Serafín Martínez explicaba algunos pormenores de la prueba. Este ellos, a pregunta de este medio, explicó el cambio del formato de salida. Y es que, por primera vez por primera vez en 39 años, se realizará ese día una doble carrera. Primero a las 10,45 hora tomarán la salida los niños (circuitos de 1.070 m. y 1.600 m. de prebenjamines, benjami-nes y alevines). Luego, una vez acabada ésta, a las 11 horas se disputará la prueba de las categorías superiores para el circuito de de 6,3 kms. Así, la carrera meañesa aparca su imagen de salida conjun-ta de todas las categorías -con dos líneas de salida separadas en 100- y que había sido hasta la fecha uno de sus signos de identidad. Serafín Martínez explicaba que el objetivo de la doble carrera “es dar más visibilidad a todas las categorías y que resulte más nítida al espectador”. No obstante, el alcalde Carlos Viéitez, reconocía que «es un formato que se va a testar este año y valoraremos luego si se queda o no para ediciones posteriores».

La meañesa es de las populares más laureadas en la comarca arousana. En el cuadro de ho-nor, han inscrito su nombre hasta la fecha atletas como Alejandro Gómez, Carlos de la Torre, Carlos Adán, Lolo Penas, Pedro Nimo o Alejandro Fernández entre otros. Mientras que en féminas lo hicieron María Abel, Fátima Paz, Maróia Jesús Gestido, Yolanda Gutiérrez o Alice Finot.