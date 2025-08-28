Duelo gallego de Primera FEB para el I Torneo San Roque

El pabellón Sara Gómez de Fontecarmoa, en Vilagarcía, será el escenario del primer derbi de la temporada en la Primera FEB entre el Monbus Obradoiro y el Leyma Basket Coruña. Será en el marco del I Torneo San Roque, organizado por el CB Vilagarcía y que se presentó ayer en la bodega Maior de Mendoza. Los dos equipos partirán esta temporada con el objetivo de regresar a la ACB, donde el Obradoiro llegó a ser un clásico, mientras que el Leyma Coruña tan solo ha podido probar las mieles de la máxima categoría la pasada campaña. El encuentro comenzará a las 20.30 horas y las entradas tendrán un coste de cinco euros, aunque los menores de diez años podrán acceder al pabellón de Fontecarmoa de forma totalmente gratuita.

El encuentro servirá para que el técnico Diego Epifanio y los jugadores Husksic, Barrueta y Lundquist se reencuentren con su pasado en el Leyma Coruña.