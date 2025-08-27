Martín Rey se sube al podio en una cita dominada por el Cortizo

El ciclista vilagarciano Martín Rey sumó un nuevo podio en el Gran Premio Cidade de Vigo, una cita dominada por su equipo, el Cortizo Padronés, que mostró su superioridad sobre los rivales en uno de los grandes clásicos del calendario gallego, además de ser puntuable para el ranking nacional. Además de Martín Rey, que finalizó segundo y ya se encuentra plenamente recuperado de su caída en la Vuelta a Zamora, el Cortizo también se hizo con la primera y la tercera posición de la mano de Tomás Pombo y Maksym Bilyi respectivamente.

La prueba se estructuraba en dos jornadas en las que los ciclistas debían hacer frente a carreras de fondo, eliminatorias y una cronoescalada. En la primera de ellas, Pombo y Martín Rey mostraron su superioridad en el circuito de O Areal, al que debían completar 25 vueltas, repitiendo Pombo como el mejor en una tanda de eliminación en la que Bilyi fue tercero; Rey, cuarto, y Adam Strejcek, quinto.

En la segunda jornada, la escuadra padronesa no bajó su intensidad y volvió a mostrarse intratable. Pombo se impuso en la cronoescalada de O Castro y Adam Strejcek en la de fondo, copando los corredores del Cortizo la general final.

Más allá del excelente rendimiento de los suyos, el Cortizo celebró especialmente el regreso a la competición de Martín Rey, quien acelera su recuperación tras la caída sufrida en la Vuelta a Zamora. El de Vilagarcía confía en alcanzar su mejor nivel para el tramo final de temporada. «Me encontré con buenas sensaciones, apenas tuve molestias y espero estar al 100 % para la Volta a Galicia», explicaba el corredor de Vilagarcía, ya con la mente puesta en una de sus pruebas favoritas.