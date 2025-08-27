Leyre Villamediana, primera de su promoción

La judoca vilagarciana del Judo Club Pontevedra Leyre Villamediana ha obtenido el título de monitora de judo en los cursos oficiales de titulación federativa, celebrado entre el 11 y el 23 de este mes en A Coruña, siendo reconocida con una mención especial al ser la primera clasificada de la promoción de 2025.

Villamediana también ha participado en un stage de tecnificación que se celebró también en la ciudad de A Coruña. Esta concentración destinada a las categorías cadete y júnior, también convocada por la Federación Gallega de Judo del 11 al 15 de agosto, ha tenido el objetivo principal de preparación de las próximas citas nacionales, europeas e internacionales y ha contado con la destacada intervención de Laura Martínez Abelenda, deportista de élite del judo nacional que ha logrado recientemente la medalla de Bronce en el Campeonato del Mundo de Judo disputado en Budapest, Hungría, y de otras figuras relevangtes de este deporte..