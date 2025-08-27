El Arosa ultima su preparación

A poco más de una semana para que se levante el telón en la 3ª RFEF, el Arosa de Gonza continúa quemando etapas para afrontar una nueva campaña en la que parte como uno de los grandes favoritos para luchar por el ascenso. El último amistoso que afrontará el equipo vilagarciano será esta tarde en el campo de A Fieiteira, en Ribeira, en un duelo que le enfrentará al equipo local, el Cidade de Ribeira. La prueba comenzará a las 20.00 horas y servirá para que Gonza perfile un posible once que salte al terreno de juego de A Lomba el día 7 de septiembre, cuando recibirá al Silva SD en la primera jornada de liga.

Los arlequinados completarán con este duelo una pretemporada que ha generado mucha ilusión en el seno de la parroquia arosista. No en vano, han disputado ya seis encuentros, todos ellos exigentes y varios con equipos de superior categoría como el Coruxo o el Ourense CF. Esos encuentros se han saldado con un balance positivo de cuatro victorias y dos derrotas, además de llegar a la final autonómica de la Copa Federación en la que plantaron cara a todo un 1ª RFEF como el Ourense CF, con el que acabaron igualando durante los 90 minutos de juego y solo pudieron ser derrotados en la tanda de penaltis.

No es el Arosa el único equipo de la comarca que apura sus últimos momentos de la pretemporada preparándose para afrontar la dureza de la Tercera RFEF. Céltiga y Cambados lograron el ascenso al final de la pasada campaña y ultiman sus proyectos en el regreso a la categoría. El Céltiga de Luis Carro se medirá el sábado en el Salvador Otero al Coruxo en la disputa del Torfeo Concello de A Illa-Memorial Alejandro García. Será a las 18.45 y ante un rival de entidad. Mientras, el CJ Cambados de Pénjamo también se despide de la pretemporada con un triangular el sábado ante el Umia y el Ribadumia, duelos que se disputarán en Burgáns a partir de las 19.00 horas. Los isleños regresarán a la categoría visitando al Atlético Montañeros mientras el Cambados también visitará el campo del Somozas.