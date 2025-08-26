Fútbol

Triangular entre Cambados, Umia y Ribadumia en Burgáns

Los tres disputarán el Trofeo Vila de Cambados el sábado

R. A.

Cambados

Ya queda menos para el inicio de la competición y los equipos apuran su puesta a punto de cara a llegar en las mejores condiciones posibles a la liga. Una semana antes de iniciar la competición, Burgáns, que regresará a Tercera División esta temporada, acogerá el triangular entre el CJ Cambados (Tercera), el Umia (Preferente) y el Ribadumia (1ª Autonómica).

El triangular determinará el vencedor del Trofeo Fila de Cambados y se disputará a las 19.00 horas sobre el césped del campo de Burgáns. Los encuentros serán a 45 minutos, arrancando con un duelo entre el Umia y los locales. A las 20.00 horas se disputará el duelo entre el Umia y el Ribadumia y a las 21.00 horas tendrá lugar el Cambados Ribadumia para cerrar el duelo amistoso entre los tres equipos. El cuadro amarilla regresará a la Tercera División con un partido ante el Somozas en el Manuel Candocia.

TEMAS

